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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 10:10

В Казани из-за письма с угрозами эвакуировали школу №39

После получения письма с угрозами в Казани провели эвакуацию школы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причиной эвакуации стали письма с угрозами, которые поступили на электронную почту учреждения.

Причиной эвакуации стали письма с угрозами, которые поступили на электронную почту учреждения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утром 5 сентября эвакуировали среднюю школу №39 с углубленным изучением английского языка. Информацию об этом «КП-Казань» подтвердили сотрудники образовательного учреждения.

Причиной произошедшего стали письма с угрозами, которые поступили на электронную почту учреждения. В связи с этим было принято решение эвакуировать коллектив и детей, а также вызвать оперативные службы.

В настоящее время ученики отправлены домой. Об этом предупредили и родителей.

«Да, информация верная. Сегодня у нас проходила эвакуация», - подтвердили сотрудники школы.

Напомним, ранее здание исполкома Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

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