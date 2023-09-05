В Татарстане в запасе имеется 600 тысяч тонн урожая 2022 года. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Татарстане закупочные цены на зерно снизились из-за прошлогодних запасов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, в запасе имеется 600 тысяч тонн урожая 2022 года. С целью поддержки производителей власти выделили субсидию на возмещение затрат. В 2023 году это 718 миллионов рублей.

Как отметил спикер, в текущем году рожь продается на 22% дешевле, ячмень — на 17%, а пшеница — на 39%. При этом урожайность в регионе упала на 30%. Это связано с плохими погодными условиями.

Напомним, в Татарстане назвали топ-5 лучших и худших районов по урожайности зерновых.

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