Горячая линия будет доступна с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам организации питания в школах. Обратиться к специалистам можно будет до 15 сентября, сообщает Роспотребнадзор по республике.

Горячая линия будет доступна с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу - с 10:00 до 15:45. Обеденный перерыв начнется с 12:00 до 12:45. Для обращения необходимо совершить звонок по номеру телефона: +7(843)273-15-99.

Круглосуточно вопросы принимаются специалистами единого консультационного центра ведомства по телефону: +7(800)555-49-43. Также ежедневно с 9:00 до 17:00 можно обратиться в консультационный центр для потребителей по телефону: +7(843)221-90-16.

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