Начало строительства объектов будет зависеть от федерального финансирования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух районах Казани появятся три школы на 3,8 тысячи мест. Проект планировки уже утвержден, но о сроках его реализации информации пока нет, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Кировском районе города образовательное учреждении появится рядом с полилингвальным детским садом №101 по улице Пилотской. В нем смогут обучаться 1,5 тысячи учеников.

Кроме того, еще две школы появятся рядом с ЖК «Новые Горки» в Советском районе Казани. Одна из них предусмотрена на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами, другая - на улице Родины. Их вместимость составит 1,1 тысячи и 1,3 тысячи мест соответственно.

Как отметили в администрации столицы Татарстана, начало строительства объектов будет зависеть от федерального финансирования.

Напомним, в Казани школу в ЖК «Салават Купере» за 1,7 миллиарда рублей построит ООО «Фортэкс».

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