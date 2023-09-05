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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:27

В двух районах Казани появятся три школы на 3,8 тысячи мест

Проект их планировки уже утвержден
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Начало строительства объектов будет зависеть от федерального финансирования.

Начало строительства объектов будет зависеть от федерального финансирования.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух районах Казани появятся три школы на 3,8 тысячи мест. Проект планировки уже утвержден, но о сроках его реализации информации пока нет, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Кировском районе города образовательное учреждении появится рядом с полилингвальным детским садом №101 по улице Пилотской. В нем смогут обучаться 1,5 тысячи учеников.

Кроме того, еще две школы появятся рядом с ЖК «Новые Горки» в Советском районе Казани. Одна из них предусмотрена на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами, другая - на улице Родины. Их вместимость составит 1,1 тысячи и 1,3 тысячи мест соответственно.

Как отметили в администрации столицы Татарстана, начало строительства объектов будет зависеть от федерального финансирования.

Напомним, в Казани школу в ЖК «Салават Купере» за 1,7 миллиарда рублей построит ООО «Фортэкс».

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