В Раифе разработают проект зоны охраны на площади в 100 гектаров

Объект находится поселке Местечко Раифа Зеленодольского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане разработают проект зоны охраны ансамбля сооружений Раифской пустыни. Для этого специалисты исследуют территорию площадью в 100 гектаров. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, объект находится поселке Местечко Раифа Зеленодольского района. Целью работ является обеспечение сохранности сооружения путем установления границ зон охраны и требований к градостроительным регламентам в пределах этих территорий.

От подрядчика требуется провести историко-культурные исследования и выявить факторы, обеспечивающие сохранность ансамбля либо оказывающие на него негативное влияние. Также он должен выполнить кадастровые работы и государственную историко-культурную экспертизу проекта зона охраны. На эти дела отводится срок до 1 июня 2024 года.

Отметим, «Ансамбль сооружений Раифской пустыни» XVII-XVIII веков относится к объекту культурного наследия федерального значения. На разработку проекта зоны охраны выделят почти два миллиона рублей.

Напомним, в Казани на реконструкцию фабрики Алафузова направят 10 миллиардов рублей.

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