В набор вошли портфели, тетради, альбомы, краски, карандаши, ручки, линейки, фломастеры. Фото: Андрей КАРА

Татарстан направил свыше 2,5 тысячи школьных наборов детям из ЛНР. Это состоялось в рамках акции «Помоги собраться в школу», сообщает татарстанское территориальное отделение партии «Единая Россия».

В набор вошли портфели, тетради, альбомы, краски, карандаши, ручки, линейки, фломастеры. При этом каждый рюкзак был укомплектован школьными принадлежностями, соответствующими возрасту детей.

Эта акция в республике проводится с 2007 года по инициативе партии «Единая Россия» и поддержке раиса региона Рустама Минниханова. В 2023 году помощь оказали 9,5 тысячи первоклассникам.

Напомним, ранее «Комсомолка» сравнила цены на школьные товары на маркетплейсах, рынке и в торговом центре Казани.

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