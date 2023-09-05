В Нижнекамске при запуске горячей воды выявили 11 порывов

Еще на 12 квартирах была снижена температура горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые дома Нижнекамска остались без горячей воды. Это связано с выявлением 11 порывов при запуске водоснабжения на жилые дома, сообщает пресс-служба МУП ЖКХиБ.

В связи с этим горячую воду отключили в 60 жилых домах по проспектам Химиков, Мира, Строителей, а также улицам Корабельной, Юности, Студенческой, Южной, Вокзальной, Баки Урманче, Чишмале, Ямьле, Гагарина, Менделеева.

Помимо этого, в шести домах отсутствует теплоноситель для нужд горячего водоснабжения. Еще в 12 квартирах была снижена температура горячей воды.

Напомним, Рамиль Муллин заявил, что ситуация с горячей водой в Нижнекамске продолжит ухудшаться.

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