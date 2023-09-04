Для экотропы на Большом Голубом озере создали аудиогид-спектакль

Арендовать аудиогид можно ежедневно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани для экотропы на Большом Голубом создали аудиогид-спектакль, который длится час. Во время прогулки слушатель будет перемещаться во времени и узнает, каким раньше был водоем, какие произошли изменения, а также о роли экосистемы озер.

Как сообщили в мэрии города, арендовать аудиогид можно ежедневно с 9:00 до 17:30 в экоцентре у Хрустального водопада.

Аудиогиод-спектакль разработан краеведческим проектом «Крот Казанский» и студией подкастов «Большая Красная». Музыку написала местная группа «Толмачи».

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