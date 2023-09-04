Сборная РТ получила 36 золотых медалей на соревнованиях «Профессионалы»

Окончательный этап состязаний состоится в конце ноября Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сборная Татарстана завоевала 36 золотых медалей на отборочных соревнованиях профмастерства «Профессионалы». Молодые татарстанцы опередили другие регионы в 3D-моделировании компьютерных игр, банковском деле, автоматизации бизнес-процессов, ветеринарии, ногтевом сервисе, дошкольном воспитании.

Как отметил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, ребята, которые принимали участие в соревнованиях, уже являются профессионалами своего дела. Многих из них ждут рабочие места на различных предприятиях республики.

Всего на отборочных соревнованиях свое мастерство показали 314 участников от Татарстана по 160 компетенциям, наиболее востребованных в России.

Окончательный этап состязаний состоится в конце ноября в Петербурге.

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