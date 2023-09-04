В Набережных Челнах заработал пансионат «Ярдэм» для тяжелобольных людей

Пансионат оборудован доступной средой для маломобильных людей и техническими средствами реабилитации для безопасного перемещения. Фото: nabchelny.ru/

В Набережных Челнах открыли пансионат «Ярдэм» для тяжелобольных и престарелых людей. В нем будут оказывать помощь 37 пациентам.

Проект создан предпринимательницей Полиной Петровой, а земельный участок безвозмездно выделил Исполком города. Инвестиции в проект составили 35 миллионов рублей.

«Здесь работают сиделки, посменно, в том числе ночью, есть кураторы, будут врачи психиатры, гериатры, онкологи. Сюда могут приезжать люди на реабилитацию» - отметила Полина Петрова.

Пансионат оборудован доступной средой для маломобильных людей и техническими средствами реабилитации для безопасного перемещения. Установлены пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, есть специальное диетическое меню, организовано место для досуга и социальной реабилитации подопечных.

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