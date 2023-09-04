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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:35

Во дворах Казани установят более трех тысяч новых уличных светильников

Освещение уже появилось на территории новых и благоустроенных общественных пространств
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В 133 дворах появится освещение, где раньше его вообще не было.

В 133 дворах появится освещение, где раньше его вообще не было.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах Казани этой осенью станет светлее. Так, по программе «Наш двор» на 274 дворовых территориях запланирована установка 3,3 тысячи фонарей.

Как сообщили в мэрии города, освещение уже появилось в парке у ЖК «Светлая долина», в саду Рыбака, на Юнусовской площади, в парке имени Горького, у стелы «Казань – город трудовой доблести».

В 133 дворах появится освещение, где раньше его вообще не было. В 92 дворах также снесли 348 аварийных опор.

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