Во дворах Казани установят более трех тысяч новых уличных светильников

В 133 дворах появится освещение, где раньше его вообще не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах Казани этой осенью станет светлее. Так, по программе «Наш двор» на 274 дворовых территориях запланирована установка 3,3 тысячи фонарей.

Как сообщили в мэрии города, освещение уже появилось в парке у ЖК «Светлая долина», в саду Рыбака, на Юнусовской площади, в парке имени Горького, у стелы «Казань – город трудовой доблести».

В 133 дворах появится освещение, где раньше его вообще не было. В 92 дворах также снесли 348 аварийных опор.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram