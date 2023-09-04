Примотал к телу скотчем: Татарстанские таможенники задержали пассажира авиарейса Дубай – Казань, который незаконно привез часы Rolex за 9,4 миллиона рублей

Изъятые Rolex были изготовлены с использованием золота 750 пробы. Фото: Татарстанская таможня

Пассажир, прибывший в аэропорт Казани из Дубай – 40-летний житель Москвы, оказался с интересной «начинкой». Он хотел было пройти по «зеленому коридору», мол, у него нет при себе товаров, требующих декларации. Вот только татарстанские таможенники не поверили уверенному виду пассажира и попросили пройти с собой.

В ходе личного досмотра мужчины у него были обнаружены шесть часов Rolex. Он примотал их к телу скотчем. К часам прилагалась индивидуальная пластиковая фирменная карта и визитница. Все указывало, что они оригинальные.

Экспертиза подтвердила это. Изъятые Rolex были изготовлены с использованием золота 750 пробы. Партию незаконно ввезенных часов оценили почти в 9,4 миллиона рублей. На москвича тут же завели уголовное дело по двум статьям: за контрабанду и за уклонение от таможенных платежей.

«Основанием для возбуждения дела по статье «контрабанда» стал тот факт, что золото отнесено к стратегически важным товарам», - объяснил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Что же касается уклонения от таможенных платежей, то москвич за ввоз изъятых часов Rolex должен был заплатить государству более 2 миллионов рублей.

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