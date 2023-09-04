В Татарстане повысят затраты на бесплатное горячее питание для начальных классов

В 2024 году для каждого ученика на горячее питание выделят 66,8 рубля в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане повысят затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием для начальных классов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно постановлению, нововведение коснется школьников государственных образовательных организаций. В 2024 году для каждого ученика выделят 66,8 рубля в день, в 2025 году - 69,5 рубля, в 2026 году - 72,3 рубля.

В 2022 году планируемые суммы на ближайшие два года составляли 61,3 и 63,8 рубля соответственно. В текущем году норматив установлен в размере почти 59 рублей.

Напомним, в Казани школу в ЖК «Салават Купере» за 1,7 миллиарда рублей построит ООО «Фортэкс».

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