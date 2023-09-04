В Нижнекамске пост замруководителя исполкома города покинул Айназ Ярмиев

В 2023 году по инициативе Ярмиева обновили променад на Баки Урманче и Школьный бульвар. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске пост заместителя руководителя исполкома города по благоустройству покинул Айназ Ярмиев. Это решение он принял по собственному желанию.

Теперь он будет работать на новой должности в Казани. На какой пост его приняли пока неизвестно.

Как отметили в пресс-службе города, за двухлетний период его работы в Нижнекамске преобразились около 200 дворов, пешеходные дороги вдоль магистралей, Святой Ключ и Митягин Ключ. В 2023 году по инициативе Ярмиева обновили променад на Баки Урманче и Школьный бульвар.

«Спасибо за работу и успехов на новом месте», - пожелали коллеги.

Напомним, жители Татарстана рассказали о причинах увольнения с работы.

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