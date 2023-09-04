Обещали вернуть все деньги: В Казани женщина-инвалид согласилась на поджог, но не смогла его совершить из-за плохого зрения

После неудачных попыток горожанка обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе этого года 56-летняя инвалид второй группы по зрению из Казани стала жертвой мошенников. Они обманом уговорили ее «обезопасить» свои банковские сбережения, переведя на указанные счета 300 тысяч рублей. Для этого женщине пришлось взять кредит, который, к слову, до сих пор вынуждена погашать.

В августе с ней через мессенджер связался некий Максим. Женщина долго вглядывалась в текст и, наконец, разглядела, что ей предлагают вернуть все 300 тысяч рублей. Вот только для этого нужно было поджечь в Казани здание. Горожанка согласилась. Ей сообщили как сделать «коктейль Молотова». Для этого она купила канистру с дизтопливом и разлила его по бутылкам.

Когда это было сделано, женщина получила от «куратора» задание. Нужно было в четыре утра поджечь здание. Но полуслепая инвалид не могла выйти на цель в это время суток из-за плохого зрения, о чем заявила «куратору», сообщает собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах. После этого на женщину стали давить и она, не выдержав этого, пошла в полицию и обо всем рассказала.

По словам источника, там проверили ее телефон и провели в квартире обыск, обнаружив в ней все необходимое для поджога. В связи с этим на женщину завели уголовное дело за покушение на теракт.

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