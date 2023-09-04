В Казани использование светодиодных светильников экономит 174 миллиона рублей

В столице Татарстана установлено 49 тысяч светодиодных светильников. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани использование светодиодных светильников экономит 24,7 миллиона киловатт в час электроэнергии в год. Этот позволяет сберечь 174 миллиона рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По словам Абдулхакова, в столице Татарстана установлено 49 тысяч светодиодных светильников. Это 44% от общего количество светоточек в городе. С учетом роста тарифа на электроэнергию экономия в последующих годах возрастет.

Как отметил мэр Казани, уровень автоматизации управления системой городского освещения достиг 100%. Это позволяет оперативно реагировать на сбой в работе и экономить электроэнергию.

Напомним, для освещения поселков в Казани требуется 200 миллионов рублей.

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