По словам Рамиля Муллина, с каждым годом срок эксплуатации и отключения горячей воды будет только удлиняться. Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что ситуация с горячей водой в Нижнекамске продолжит ухудшаться. Это связано с необходимостью ремонта труб. Об этом он сообщил на «деловом понедельнике».

По словам Муллина, не решен вопрос ремонта труб. В связи с этим с каждым годом срок эксплуатации и отключения горячей воды будет только удлиняться. В настоящее время количество прорывов водоснабжения перевалило за 700. Это пиковые показатели.

Как отметил мэр города, для решения проблемы власти должны были лет 20 назад каждый год менять 5% труб. Теперь тариф позволяет это сделать только в пределах 1,5-2%. Даже при выделения средств на эти цели, не получится освоить крупную сумму за год.

Напомним, в некоторых домах Казани на сутки отключат воду.

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