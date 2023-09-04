Казань оказалась в топ-3 городов России для карьерного роста

Третье место рейтинга разделили между собой Казань и Екатеринбург. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань оказалась в топ-3 городов России для карьеры. Соответствующее исследование провел сервис Superjob.

Около 40% жителей назвали столицу Татарстана лучшим местом для продвижения по карьерной лестнице. При этом лидером рейтинга стала Москва. За нее проголосовали 70% респондентов.

На второй строчке оказался Санкт-Петербург с показателем в 57%. А третье место разделили между собой Казань и Екатеринбург. При этом 12-ю строчку заняли Набережные Челны. В их пользу свои голоса отдали 27% жителей.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

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