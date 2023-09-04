В школе Чувашии для изучения басен и стихов используют рэп

Дети с воодушевлением зачитывают в популярном жанре музыки произведения чувашских и отечественных писателей. Фото: скриншот

В Янгиндильской средней общеобразовательной школе Чебоксар ученики читают рэп, чтобы лучше запоминать чувашский фольклор.

Инновационную методику изучения стихотворений предложила победительница конкурса педагогического мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023 года» Анжела Московцева. Педагог считает, что рэп помогает пробудить в детях большой интерес к литературе.

Стоит отметить, что дети с воодушевлением зачитывают в популярном жанре музыки произведения как чувашских, так и отечественных писателей. В том числе стихотворения Пушкина и басни Крылова, сообщает Минобразования Чувашии.

Ранее мы рассказывали, каково было быть учителем и директором школы более полувека назад.

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