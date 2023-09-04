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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:37

В Центре семьи «Казан» проведут обследование на прочность

На эти цели выделили миллион рублей
Адам САГАЛ
Работу выполнят специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект»

Работу выполнят специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр семьи «Казан» будут обследовать на прочность. Работу выполнят специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект». На эти цели направят миллион рублей, сообщает «Реальное время».

Рабочим предстоит обследовать строительные конструкции, определить прочность бетона, провести физико-механические испытания кирпича и другое.

Ранее мы сообщали, что в Казани на вынос сетей из зоны строительства метро заплатят 224,4 млн рублей.

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