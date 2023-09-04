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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:15

Мэр Набережных Челнов призвал не превращать школы в проходной двор

Наиль Магдеев поднял тему на совещании в мэрии
Адам САГАЛ
Мэр посоветовал не вспоминать былые времена, когда на территорию школ и детских садов могли зайти посторонние люди

Мэр посоветовал не вспоминать былые времена, когда на территорию школ и детских садов могли зайти посторонние люди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал не превращать школы в проходной двор. В образовательных учреждениях, в детских садах в том числе, не должно быть посторонних людей. Находиться там имеют право лишь дети, их родители и педагоги, подчеркнул глава города.

«Всем остальным праздношатающимся вход должен быть закрыт на территорию детских садов и школ», — настоял Магдеев.

Мэр посоветовал не вспоминать былые времена, когда на территорию школ и детских садов могли зайти посторонние люди.

«Жизнь поменялась, к сожалению», — констатировал Магдеев.

Ранее мы сообщали, что Алексей Песошин открыл две школы и детсад в Набережных Челнах.

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