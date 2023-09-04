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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 8:55

20 лет не может получить жилье: в Татарстане военному отказывают в выделении квартиры

Бастрыкину доложат о ситуации с военным из РТ, которому 20 лет не выделяют жилье
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Следствие проводит процессуальную проверку.

Следствие проводит процессуальную проверку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав участника боевых действий.

Выяснилось, что жителю Татарстана, участвовавшему в боевых действиях и награжденному орденом Мужества, уже более 20 лет власти отказывают в выделении квартиры. Следствие проводит процессуальную проверку, сообщает пресс-служба следкома России.

Ранее православный священник и имам из Татарстана рассказали, с чем сталкиваются бойцы в зоне СВО.

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