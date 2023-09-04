На трассе М-12 нанесут специальную разметку для соблюдения дистанции

Разметку нанесут на всей трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скоростной трассе М-12 Москва - Казань нанесут специальную разметку, которая поможет водителям держать безопасную дистанцию во время движения. Об этом ТАСС рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Горизонтальная разметка будет представлять собой серию стрелок или галочек. Если водитель видит перед собой две стрелки до впереди идущей машины, то значит он соблюдает необходимую дистанцию.

Напомним, трасса М-12 Москва - Казань откроется для автомобилистов к концу 2023 года. Экономический эффект для Татарстана от скоростной дороги оценивается в 146 миллиардов рублей.

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