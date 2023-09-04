Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 сентября 2023 6:29

В Татарстане с начала 2023 года реальная зарплата выросла на 11,5%

Показатели сравнивались с аналогичным периодом прошлого года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане за семь месяцев 2023 года средняя зарплата сложилась на уровне 57,5 тысячи рублей.

В Татарстане за семь месяцев 2023 года средняя зарплата сложилась на уровне 57,5 тысячи рублей.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане в январе-июне 2023 года реальная зарплата выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующий доклад опубликован на сайте Татарстанстата.

Согласно докладу, за этот период средняя зарплата населения составила 57,5 тысячи рублей за месяц. Это на 16,4% больше аналогичного периода 2022 года.

Кроме того, в первом полугодии текущего года реальные зарплаты выросли на 6,8% в годовом выражении. Так, среднемесячные перечисления работникам организаций в июне составили 62,6 тысячи рублей.

За июнь выше всего доходы оказались у сотрудников научно-исследовательских центров и разработки. Они за этот месяц заработали 104,4 тысячи рублей. Меньше всего получили те, кто работает в гостиницах и на предприятиях общественного питания - 37,4 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram