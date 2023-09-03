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НовостиСпорт3 сентября 2023 12:53

Пловец из Татарстана Александр Красных женился в бассейне

Необычная свадьба прошла в Бугульме
Адам САГАЛ
Супругой обладателя серебряной медали Олимпиады стала девушка по имени Полина

Супругой обладателя серебряной медали Олимпиады стала девушка по имени Полина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный пловец из Татарстана Александр Красных женился. Регистрация брака прошла необычным образом – в бассейне Бугульмы.

Супругой обладателя серебряной медали Олимпиады стала девушка по имени Полина, сообщает «Матч ТВ».

Ранее мы сообщали, что татарстанский пловец Александр Красных выиграл чемпионат Европы.

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