Пловец из Татарстана Александр Красных женился в бассейне

Супругой обладателя серебряной медали Олимпиады стала девушка по имени Полина Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный пловец из Татарстана Александр Красных женился. Регистрация брака прошла необычным образом – в бассейне Бугульмы.

Супругой обладателя серебряной медали Олимпиады стала девушка по имени Полина, сообщает «Матч ТВ».

Ранее мы сообщали, что татарстанский пловец Александр Красных выиграл чемпионат Европы.

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