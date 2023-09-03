Глава Зеленодольска раздал 300 порций ухи

Готовили уху из судака и сазана. Фото: принтскрин видео.

В Свияжске состоялся традиционный фестиваль «Свияжская уха». Его посетили более 13,5 тысячи человек. А участниками стали представители не только Татарстана, но и Московской области, Марий Эл, Нижегородской области.

У стола каждого участника образовалась очередь - отведать блюда хотели взрослые и дети. В раздаче еды участвовал и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Собравшимся раздали более 300 порций ухи. Готовили ее из судака и сазана.

Первое место завоевала команда «Толстолобики» из Свияжска, вторыми стали казанцы, третьими – представители Иннополиса.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольском районе Татарстана в сентябре откроют круглогодичный глэмпинг.

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