В Татарстане произошло крушение мотодельтаплана

Причина происшествия выясняется. Фото: МЧС Татарстана

На территории аэродрома на улице Профсоюзной в Сарманово 3 сентября произошло крушение мотодельтаплана. В результате происшествия пострадал 74-летний мужчина. С переломом голени его госпитализировали.

Как уточнили в ГУ МЧС России по РТ, причина происшествия выясняется.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии лодку сдавило двумя баржами, люди упали в воду.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram