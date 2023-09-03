Американский боксер Кевин Джонсон проведет бой в Набережных Челнах

Мечта Джонсона – жить в России Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах 29 сентября проведет бой американский боксер Кевин Джонсон. Имя его соперника пока неизвестно.

Недавно Кевин Джонсон подал документы на оформление гражданства России. Спортсмен заявил, что хочет взять отчество Владимирович в честь президента страны Путина. Он рассказал, что его мечта – жить в России. Он любит местную природу и качественную еду без ГМО.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах поженились спортсмены Иван Воробьев и Евгения Шаповалова.

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