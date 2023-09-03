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НовостиОбщество3 сентября 2023 11:01

В Казани на станции метро «Кремлевская» заменили логотип «М»

Эмблема будет подсвечиваться изнутри
Адам САГАЛ
Логотип видно издалека. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Логотип видно издалека. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

На станции метро «Кремлевская» в Казани заменили логотип «М» у схода к подземному транспорту. Эмблема будет подсвечиваться изнутри, ее видно издалека.

Кроме этого, обновленный логотип уже размещен на станции «Суконная Слобода», в скором времени он появится и на «Площади Тукая».

Ранее мы сообщали, что в Казани у шести станций метро будут прививать против гриппа.

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