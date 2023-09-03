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НовостиДом. Семья3 сентября 2023 6:24

В Татарстане разработан сервис для проведения собрания садоводов онлайн

Он будет запущен в октябре
Адам САГАЛ
Сервис станет доступен уже в октябре этого года

Сервис станет доступен уже в октябре этого года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане в ближайшее время появится единый электронный сервис для садоводов. На этой площадке можно будет размещать объявления, проводить собрания онлайн, обсуждать различные инициативы. Об этом сообщили в Минцифры РТ.

Планируется, что сервис станет доступен уже в октябре этого года. Постепенно он будет дорабатываться, работа будет закончена к концу года.

Одной из важнейших функций станет возможность проводить собрания членов садоводческих товариществ в очно-заочном формате. Здесь же можно будет оплачивать взносы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане садоводам возместят часть затрат на строительство и капремонт.

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