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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:00

Ей было всего 18 лет: в результате столкновения «Газели» и легковушки погибла девушка

В Татарстане 18-летняя девушка погибла за рулем легковушки
Адам САГАЛ
По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехала на полосу встречного движения

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехала на полосу встречного движения

Фото: принтскрин видео.

В Лениногорском районе Татарстана, неподалеку от села Каркали, 2 сентября произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Газель». В результате происшествия управлявшая легковушкой 18-летняя девушку погибла на месте происшествия.

Последствия ДТП попали на видео, посмотреть его можно на нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в Лениногорском районе в ДТП погиб 13-летний подросток.

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