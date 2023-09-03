Ей было всего 18 лет: в результате столкновения «Газели» и легковушки погибла девушка

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехала на полосу встречного движения Фото: принтскрин видео.

В Лениногорском районе Татарстана, неподалеку от села Каркали, 2 сентября произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Газель». В результате происшествия управлявшая легковушкой 18-летняя девушку погибла на месте происшествия.

Последствия ДТП попали на видео, посмотреть его можно на нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в Лениногорском районе в ДТП погиб 13-летний подросток.

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