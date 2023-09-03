Загитова пообщалась с главой республики Рустамом Миннихановым
Фото: Даниил ОПАРИН
Олимпийская чемпионка и теледива Алина Загитова приехала в Альметьевск на празднование Дня нефтяника. Она пообщалась с главой республики Рустамом Миннихановым, а затем вышла на сцену поприветствовать собравшихся. Также она станцевала под песню в исполнении Элвина Грея.
Отметим, что в этом году празднуется 80 лет со дня начала разработки нефти в Татарстане.
Ранее мы сообщали, что в этом году в Татарстане планируют открыть школу фигурного катания имени Алины Загитовой.
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