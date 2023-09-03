В аэропорту Бегишево приведут в порядок взлетную полосу

Аэропорт обновляют с 2019 года. Фото: пресс-служба раиса РТ

Приведение в порядок взлетной полосы станет следующим этапом реконструкции международного аэропорта Бегишево. Такое заявление сделал глава Татарстана во время открытия нового терминала воздушной гавани в Набережных Челнах.

Рустам Минниханов почеркнул, что в зоне обслуживания аэропорта живут около миллиона человек. Он выразил надежду, что после строительства нового терминала пассажиропоток аэропорта вырастет на 40%.

Аэропорт обновляют с 2019 года. Площадь нового трехэтажного терминала превышает 8 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность – до 200 пассажиров в час на прилет и вылет.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Бегишево открыли бесплатную парковку на 410 мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram