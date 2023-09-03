В Казани 3 сентября ожидается до +23 градусов тепла

Среди российских городов-миллионников самая теплая погода в выходные ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 сентября в Казани ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха достигнет +18 градусов. Днем она поднимется до +23 градусов, а вечером опустится до +21 градуса.

Как сообщил «КП-Казань» Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды, среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти выходные будет в Волгограде и Ростове-на-Дону — здесь воздух прогреется до +28…+32 градусов.

Наиболее прохладно в воскресенье будет жителям Омска, Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Здесь столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов.

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