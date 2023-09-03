Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 5:01

В Казани 3 сентября ожидается до +23 градусов тепла

В столице Татарстана сохраняется летняя погода
Адам САГАЛ
Среди российских городов-миллионников самая теплая погода в выходные ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону

Среди российских городов-миллионников самая теплая погода в выходные ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 сентября в Казани ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха достигнет +18 градусов. Днем она поднимется до +23 градусов, а вечером опустится до +21 градуса.

Как сообщил «КП-Казань» Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды, среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти выходные будет в Волгограде и Ростове-на-Дону — здесь воздух прогреется до +28…+32 градусов.

Наиболее прохладно в воскресенье будет жителям Омска, Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Здесь столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram