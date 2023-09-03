Жители Татарстана чаще всего жалуются на нарушения социально-экономических прав

На платформе "Народный контроль" Сабурская является главным модератором. Фото: пресс-служба уполномоченного

В Татарстане к уполномоченному по правам человека чаще всего обращаются с вопросами нарушения социально-экономических прав. Также темой обращений становятся вопросы, которые связаны с жилищно-коммунальной сферой.

Как уточнила омбудсмен Татарстана Сария Сабурская, в минувшем году она получила семь тысяч обращений. А на сервисе «Народный контроль» жители республики написали 91 тысячу жалоб, сообщает «Татарстан 24». К слову, на этой платформе Сабурская является главным модератором.

Кроме этого, каждый год главе Татарстана и членам правительства республики предоставляют доклад о соблюдении прав человека в регионе. В процессе его подготовки проводят мониторинг социальных сетей и СМИ.

Ранее мы сообщали, что Сария Сабурская сравнила кровати в детском лагере с койками в исправительном центре.

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