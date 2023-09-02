Публичные торги по продаже объектов назначены на 9 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани снова ищут инвестора для восстановления дома купца Щетинкина. Объект находится на улице Баумана, сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

Начальная цена на два здания и три земельные участки установлена в размере 130, 7 миллиона рублей. При этом еще в 188,9 миллиона рублей оцениваются работы по сохранению объектов культурного наследия.

Так, публичные торги по продаже объектов назначены на 9 октября. Заявки для участия будут приниматься до 4 октября.

Напомним, в Казани около вокзала продают ресторан за 65 миллионов рублей.

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