Татарстанская судостроительная компания построит восемь «Метеоров-2020»

В начале 2021 года на Зеленодольском заводе было запущено производство нового поколения «Метеоров». Фото: Минтранс Татарстана

Татарстанская судостроительная компания «Ак Барс» построит восемь скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеоров-2020». Об этом сообщил гендиректор предприятия Ренат Мистахов.

По словам Мистахова, строительство судов запланировано на 2024-2025 года. В настоящее время идет обсуждение этих проектов. Из них четыре «Метеора» планирует заказать Татарстан, остальные - другие регионы России.

Отметим, в начале 2021 года на Зеленодольском заводе было запущено производство нового поколения «Метеоров». А спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года.

Напомним, в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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