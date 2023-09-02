5 сентября вход в Нацмузей Татарстана и его филиалы будет свободным

Для гостей и жителей города в этот день вход бесплатным станет в Литературный музей Тукая, Музей Горького и Шаляпина, Дом-музей Ленина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 сентября вход в Национальный музей Татарстана и его филиалы будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для гостей и жителей города в этот день вход бесплатным станет в Литературный музей Тукая, Музей Горького и Шаляпина, Дом-музей Ленина, Музей-квартиру Джалиля, Музей Боратынского, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Однако на экскурсии, мастер-классы и музейные программы посетителей будут принимать по билетам.

Напомним, в Казани состоялось открытие музея истории Петропавловского собора.

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