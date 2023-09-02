Более 265 тысяч татарстанцев имеют инвалидность. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане обсудили реализацию избирательных прав граждан с инвалидностью. Заседание по этому вопросу состоялось в Центральной избирательной комиссии республики.

Более 265 тысяч человек имеют инвалидность. Это около 9% от числа татарстанских избирателей. Из них свыше 37% имеют ограничения по зрению и двигательному аппарату.

В связи с этим было принято решение перевести участки для голосования на первые этажи и оснастить здания пандусами. Как отметили в ЦИК региона, будут приложены все усилия, чтобы обеспечить гражданам с инвалидностью удобные, комфортные условия для участия в выборах.

Напомним, в Татарстане открыли участки для досрочного голосования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram