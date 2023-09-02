Защитник казанского «Ак Барса» Войнов может пропустить до двух недель

Накануне Вячеслав Войнов получил повреждение в матче против ЦСКА. Фото: www.ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» Вячеслав Войнов может пропустить до двух недель. Это связано с травмой руки. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники.

Накануне Войнов получил повреждение в матче против ЦСКА. В одном из эпизодов по ходу первого периода Вячеслав после силового приема соперника неудачно врезался в борт. Он досрочно покинул матч. Точное время восстановления будет известно позже.

Напомним, накануне «Ак Барс» победил ЦСКА со счетом 5:2 в первом матче сезона. В следующей игре казанские хоккеисты сразятся дома с «Трактором». Матч состоится 4 сентября в 19:30.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram