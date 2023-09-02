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НовостиОбщество2 сентября 2023 9:31

На реставрацию Спасской башни Казанского Кремля потратили полмиллиарда рублей

Однако полная стоимость проведенных работ пока неизвестна
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Первых посетителей музей принял 1 сентября.

Первых посетителей музей принял 1 сентября.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На реставрацию Спасской башни Казанского Кремля потратили около 520 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана.

Однако полная стоимость реставрации пока неизвестна. Это связано с тем, что объект проходит экспертизу.

Отметим, первых посетителей музей принял 1 сентября. Там проводят получасовые сеансы для групп количеством до 15 человек.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную Спасскую башню.

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