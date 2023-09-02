Минниханов в ходе рабочей поездки в Альметьевск посетил образовательные объекты

Минниханов побывал в Школе креативных индустрий. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Альметьевск посетил образовательные учреждения. Эти объекты открылись к новому учебному году после ремонта, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов побывал в Школе креативных индустрий. Она открылась в здании Инженерного лицея на улице Гафиатуллина. Там будут обучаться дети в возрасте от девяти до 17 лет по таким направлениям, как интерактивные цифровые технологии, анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство, электронная музыка.

Также раис региона посетил гимназию №1 имени Фахретдина. На капремонт здания было потрачено 135 миллионов рублей федеральных средств и 54 миллиона рублей из республиканского бюджета, еще 320 миллионов рублей поступило от спонсоров.

Кроме того, руководитель республики осмотрел лицей №1 имени Тагирова. При реконструкции здания постарались максимально сохранить традиции и ценности учебного заведения.

Напомним, Рустам Минниханов посетил обновленную Спасскую башню.

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