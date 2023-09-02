В Татарстане открыли участки для досрочного голосования

Участки для досрочного голосования будут работать до 3 сентября с 8:00 до 20:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане открыли избирательные участки для досрочного голосования. Речь идет о выборах депутатов заксобраний ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Для голосования организовали четыре стационарные площадки. Они расположатся в казанских КЦ «Сайдаш» и КДК имени Ленина. В Набережных Челнах проголосовать можно будет в Доме дружбы народов «Родник», а в Альметьевске - в татарском государственном драматическом театре по улице Ленина.

Эти участки будут работать до 3 сентября с 8:00 до 20:00, а 4 сентября - до 15:00.

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