В Татарстане изменили состав совета по сохранению водных биоресурсов

Согласно указу, из состава совета исключили Михаила Шинкарева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане изменили состав Республиканского совета по вопросам сохранения водных биоресурсов. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно указу, из состава исключили Михаила Шинкарева, который временно оставил пост заместителя руководителя отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по региону Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Место Шинкарева займет Александр Гуляев. Теперь его назначили временно исполняющим обязанности на этой должности. Также были скорректированы несколько наименований должностей членов совета.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Комиссии по профилактике правонарушений.

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