Татарстан стал лидером по количеству детских школ искусств в ПФО

В Татарстане функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств. Фото: Сергей ГАПОН

Татарстан стал лидером по количеству детских школ искусств в Приволжском федеральном округе. Соответствующие данные опубликованы на сайте Минкультуры России.

При этом по стране республика заняла пятое место. Ее обогнали Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.

В Татарстане функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств. Из них 105 подведомственны сфере культуры. Наиболее востребованными направлениями являются живопись, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты.

Отметим, в детских школах искусств работают 5,6 тысячи человека. Их средняя заработная плата в 2023 году в целом по Татарстану составила 46 тысяч рублей.

Напомним, институт развития Казани показал эскизы детского парка у Нацбиблиотеки Татарстана.

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