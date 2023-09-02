Татарстан стал лидером по количеству детских школ искусств в ПФО

В Татарстане функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств.
Фото: Сергей ГАПОН
Татарстан стал лидером по количеству детских школ искусств в Приволжском федеральном округе. Соответствующие данные опубликованы на сайте Минкультуры России.
При этом по стране республика заняла пятое место. Ее обогнали Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.
В Татарстане функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств. Из них 105 подведомственны сфере культуры. Наиболее востребованными направлениями являются живопись, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты.
Отметим, в детских школах искусств работают 5,6 тысячи человека. Их средняя заработная плата в 2023 году в целом по Татарстану составила 46 тысяч рублей.
Напомним, институт развития Казани показал эскизы детского парка у Нацбиблиотеки Татарстана.
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