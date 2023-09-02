Минниханов высоко оценил вклад Газпромбанка в масштабные проекты Татарстана

По словам Минниханова, в регионе обеспечивать эффективную реализацию проектов без четкого отслеживания движения денег очень сложно. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил вклад Газпромбанка в масштабные проекты республики. Об этом он сообщил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

По словам Минниханова, в регионе обеспечивать эффективную реализацию проектов без четкого отслеживания движения денег очень сложно. Газпромбанк участвует в реализации крупномасштабных проектов в строительном комплексе. Его клиентская база за последнее время выросла в пять раз.

Также раис Татарстана отметил, что банк активен и заинтересован, что оценивается положительно. Представители этой организации сообщили, что в республике созданы все условия для эффективного развития нефтегазовой отрасли и импортозамещения. В связи с этим для банка он является стратегическим регионом.

Напомним, кредиторам «Татфондбанка» дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей.

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