Проект парка получил одобрение раиса республики Рустама Минниханова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане появится новый индустриальный парк «Васильево». Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Парк расположится в поселке Васильево на территории бывшего стекольного завода. Его площадь составит 14 гектаров. Этот проект получил одобрение раиса республики Рустама Минниханова.

По словам Афанасьева, «Васильево» станет новой точкой роста в поселке. Эта отрасль станет смежной с авиационной промышленностью. При этом общий объем инвестиций составил около шести миллиардов рублей.

Кроме того, в цеху запустят производство, часть площадей сдадут в аренду, где со временем появятся новые предприятия. Глава района уверен, что спрос будет высоким.

Отметим, общие работы по благоустройству территории выполнят до конца 2023 года. Благодаря проекту появится более тысячи новых рабочих мест.

Напомним, в Казани на 18 участках появятся проекционные пешеходные переходы.

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