Выплаты кредиторам поступят 11 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредиторам «Татфондбанка» дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей. Эти средства выделит агентство по страхованию вкладов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В итоге процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди достигнет 59,5% от общей суммы. Таких показателей удалось достичь благодаря поступлению в конкурсную массу банка средств, полученных при реализации его имущества и погашении задолженности заемщиками бывшей кредитной организации.

Отметим, общий объем установленных требований к банку составляет 179,5 миллиарда рублей. Выплаты кредиторам поступят 11 сентября.

Напомним, в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram