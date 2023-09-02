Выплаты кредиторам поступят 11 сентября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кредиторам «Татфондбанка» дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей. Эти средства выделит агентство по страхованию вкладов, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В итоге процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди достигнет 59,5% от общей суммы. Таких показателей удалось достичь благодаря поступлению в конкурсную массу банка средств, полученных при реализации его имущества и погашении задолженности заемщиками бывшей кредитной организации.
Отметим, общий объем установленных требований к банку составляет 179,5 миллиарда рублей. Выплаты кредиторам поступят 11 сентября.
Напомним, в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.
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