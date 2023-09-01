Институт развития Казани показал эскизы детского парка у Нацбиблиотеки РТ

Судя по представленным эскизам, в новом парке установят фонтан. Фото: Институт развития города Казани

Ранее «КП-Казань» сообщала о том, что по решению главы Татарстана Рустама Минниханова около Нацбиблиотеки РТ появится детский парк. Теперь же Институт развития опубликовал первые эскизы нового общественного пространства.

Парк будет многослойным и соседствовать со старым руслом реки Казанка. Планируется, что кроме зеленого оазиса в историческом центре города в этом новом общественном пространстве создадут как игровые площадки, так и площадку для проведения лекций и праздников.

Это должно стать новым местом отдыха горожан. Фото: Институт развития города Казани

«Летом там можно будет также отдохнуть во внутреннем дворике и стать зрителем концертов, проходящих в амфитеатре», - говорится в телеграм-канале Института развития Казани.

Детский парк около Нацбиблиотеки РТ хотят построить уже в 2024 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram