В Челнах Песошин и Магдеев открыли один из самых больших детсадов в Татарстане

Церемония открытия прошла в День знаний. Фото: nabchelny.ru

В День знаний – 1 сентября, в Набережных Челнах премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр города Наиль Магдеев открыли новый детсад «Сандугач». Дошкольное учреждение является одним из самых больших в республике. Оно рассчитано 18 групп (семь из них - ясли), в которых может воспитываться до 340 ребят. Новому детсаду присвоен №132, он был построен в микрорайоне «Яшьлек».

«Здание получилось красивым и просторным. В нем есть все условия для качественного воспитательного процесса», – сказал во время открытия Алексей Песошин.

Премьер-министр Татарстана вручил заведующей детсадом Юлии Юлчуриной сертификат на техническое развитие учреждения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram