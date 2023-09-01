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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:12

В Челнах Песошин и Магдеев открыли один из самых больших детсадов в Татарстане

Он рассчитан на 340 ребят
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Церемония открытия прошла в День знаний. Фото: nabchelny.ru

Церемония открытия прошла в День знаний. Фото: nabchelny.ru

В День знаний – 1 сентября, в Набережных Челнах премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр города Наиль Магдеев открыли новый детсад «Сандугач». Дошкольное учреждение является одним из самых больших в республике. Оно рассчитано 18 групп (семь из них - ясли), в которых может воспитываться до 340 ребят. Новому детсаду присвоен №132, он был построен в микрорайоне «Яшьлек».

«Здание получилось красивым и просторным. В нем есть все условия для качественного воспитательного процесса», – сказал во время открытия Алексей Песошин.

Премьер-министр Татарстана вручил заведующей детсадом Юлии Юлчуриной сертификат на техническое развитие учреждения.

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